Mueren tres personas por ataque en protesta 'Black Lives Matter'

REINO UNIDO.- Cuando se realizaba una protesta de Black Lives Matter, un hombre asesinó a tres personas tras atacarlas con un cuchillo, además dos personas más quedaron gravemente heridas, esto en Reading, Inglaterra.

De acuerdo con diversas fuentes, el ataque tuvó lugar hoy por la tarde en Forbury Gardens donde minutos antes se había celebrado una manifestación pacífica del movimiento.

Una de las organizadoras de la protesta identificada como Nieema Hasssan señaló que la manifestación estaba terminando cuando ocurrieron los sangrientos hechos.

Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson publicó un mensaje a través de su Twitter para las víctimas.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.