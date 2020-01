Mueren dos policías en un enfrentamiento con un hombre en Hawái

Dos agentes del Departamento de Policía de Honolulu en Hawái murieron y uno más se encuentra herido tras recibir disparos de una persona, confirmaron las autoridades.

El hecho ocurrió la tarde de este 19 de enero en el barrio de "Diamond Head", donde además se registró un incendio que afectó una casa.

El alcalde de Honolulu, en Hawái, Kirk Caldwell, confirmó las muertes de los agentes a través de su cuenta de Twitter y catalogó lo ocurrido como una tragedia "sin precedentes" no solo para la ciudad sino para toda la isla.

"Quisiera expresar mis más profundas condolencias a la familia y amigos de los dos oficiales, así como a todo el Departamento de Policía de Honolulu. Esta es una tragedia sin precedentes no solo para la ciudad y el condado de Honolulu, sino para el estado de Hawaii entero", indicó el alcalde.

De acuerdo a los medios de comunicación local, todo comenzó con un intento de desalojo. La policía recibió una llamada para acudir a una vivienda en la zona de Diamond Head tras el aparente apuñalamiento de un hombre a su casera, que intentaba desalojarlo.

Al llegar al lugar, los elementos policiacos fueron recibidos a balazos por este sujeto, quien pudo haber encendido la casa en la que se encontraba y las llamas se extendieron a otras residencias.

I would like to express my deepest condolences to the family and friends of the two officers as well as the entire Honolulu Police Department. This is an unprecedented tragedy for not only the City and County of Honolulu but the entire state of Hawai´i.