Muere Milton Glaser, creador de los logos ´I love NY´y DC Comics

NUEVA YORK, EUA.- Milton Glaser, el innovador diseñador gráfico que adornó la silueta de Bob Dylan con toques psicodélicos en su cabello y resumió los sentimientos por su Nueva York natal con "I (HEART) NY" ("Amo NY"), falleció el viernes, en el día de su cumpleaños. Tenía 91 años.

Además fue la mente detrás del logo más icónico de DC Comics, el que sobrevivió de 1976 hasta 2005, el más reconocible de los que ha tenido.

Designer not only of the iconic "I ?? NY" logo, but also the just-as-iconic (to nerds) DC Bullet. RIP, Milton Glaser.https://t.co/2tkDgZPFPV pic.twitter.com/2FcueVgxp9 — Cully Hamner (@CullyHamner) June 27, 2020

Glaser sufrió un derrame cerebral y había tenido una insuficiencia renal, explicó su esposa, Shirley Glaser, a The New York Times.

En carteles, logos, anuncios y portadas de libros, las ideas de Glaser captaron el espíritu de la década de 1960 con unos pocos colores y formas simples. Fue el diseñador del equipo que fundó la revista New York con Clay Felker a finales de los 60.

"En nuestra oficina, por supuesto, él será siempre uno del pequeño grupo de hombres y mujeres que, a final de los 60, sacó a New York de la morgue de los diarios y la convirtió en una gran revista estadounidense", afirmó la publicación en su obituario de Glaser.

El audaz logo "I (HEART) NY", que utiliza de forma ingeniosa letras de máquina de escribir como tipografía, fue concebido como parte de una campaña publicitaria que comenzó en 1977 para impulsar la imagen del estado cuando la delincuencia y los problemas presupuestarios dominaban los titulares. Glaser hizo el diseño de forma gratuita.

Casi un cuarto de siglo después, apenas unos días después de los ataques del 11S, lo revisitó, añadiendo una cicatriz negra al corazón rojo y la frase "more than ever" ("más que nunca") al mensaje.

Glaser nació en 1929 en el Bronx y estudió en la escuela de arte Cooper Union de Nueva York y en Italia.

El Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum le concedió un premio a su carrera en 2004. Cinco años después, en 2009, recibió la Medalla Nacional de las Artes.

R.I.P Milton Glaser, a towering figure in design who influenced pretty much all of us in the field. Even in comics he, and his studio, left an indelible mark pic.twitter.com/xgL8s795No — Tom Muller (@hellomuller) June 27, 2020