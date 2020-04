Muere mexicano víctima de tiroteo en Texas el pasado mes de agosto

"Tras cerca de nueve meses de lucha, nuestros corazones se duelen al tener que reportar que Guillermo "Memo" García, el último paciente que tratábamos procedente del tiroteo de El Paso, ha fallecido", anunció en un comunicado David Shimp, director del hospital Del Sol Medical Center, donde estaba ingresado García.

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, confirmó el deceso del mexicano.

I am deeply saddened over the passing of Memo García, who was the last remaining victim of El Paso shooting at a hospital. We will honor his memory and the rest of the victims' lives and will continue to promote peace and understanding to prevent this from happening ever again.