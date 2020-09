¡Aterrador! Pasajeros captan turbina de avión en llamas en pleno vuelo

Hawái.- Dramáticas imágenes se han viralizado en redes sociales del momento en que la turbina de un avión se incendia en pleno vuelo.

Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Atlas Air vivieron momentos de pánico cuando descubrieron que la turbina se estaba incendiando a tan solo 5 minutos de haber despegado de la base de la Fuerza Aérea de Hickman (Honolulú, Hawái) con destino a Guam.

El video muestra el interior del avión a oscuras que solo es iluminado por las llamaradas que se producen en el ala del avión.

Atlas Air 767 makes emergency landing in Honolulu following an engine failure after takeoff. https://t.co/i7QNkG8JNX pic.twitter.com/Cnje4fkomM