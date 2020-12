¿Fin al misterio del monolito de Utah? Grupo de artistas se atribuye el mérito

La comunidad de artistas conocida como The Most Famous Artist afirman estar detrás de los misteriosos monolitos y los pone a la venta por 45.000 dólares

ESTADOS UNIDOS.- Gran asombro causó el descubrimiento de un monolito de metal en el desierto del Utah, EUA, el mes pasado por funcionarios de vida silvestre que contaban ovejas desde un helicóptero, lo que dejó perplejo a la Oficina de Administración de Tierras.

Sin embargo, dos semanas después de su aparición, la losa metálica fue desmantelada por un grupo de hombres.

Pero días después apareció otro, esta vez en Rumanía. Y al igual que el primero, también desapareció.

El pasado miércoles apareció un tercero, esta vez en la cima de Pine Mountain en Atascadero, California.

Hasta ahora la gran pregunta era, ¿quién era el responsable de las misteriosas estructuras?

Cuando se dieron a conocer la presencia de estos monolitos, los internautas especulaban diversas teorías sobre el origen de estos, desde extraterrestres hasta una estratagema de marketing, sin embargo, un grupo de artistas ahora se ha atribuido la responsabilidad, e incluso están ofreciendo más... por la considerable suma de 45,000 dólares.

A través de su cuenta de Instagram, la comunidad de artistas conocida como The Most Famous Artist publicó una foto del monolito, diciendo solo "monolith-as-a-service.com". La foto del monolito de metal de tres lados incluía especificaciones de la obra de arte, señalando: "Dimensiones auténticas y materiales de calidad de museo; edición de prueba de artista 3 + 1; entrega e instalación incluida; Certificación Blockchain de autenticidad, firmada y fechada como 'Los artistas más famosos de 2020'", y agregó que la entrega demoraría de cuatro a seis semanas.

Después, el grupo agregó otra publicación con la foto de otro monolito, este en el Parque Nacional Joshua Tree, y agregó: "OTRO Monolito fuera de Joshua Tree. Eso hace 4. ¿Qué significa?" Al final del día, para proporcionar pruebas, la publicación final presentaba a un artista enmascarado en el proceso de hacer uno de los monolitos míticos y burlándose de las conspiraciones alienígenas, diciendo: "¿Quieres decir que no eran extraterrestres?".

Cuando un usuario preguntaron a los artistas: "¿Fuiste tú?", El grupo respondió: "Si por ti te refieres a nosotros, sí". También insinuaron el hecho de que no habían terminado de molestar a las masas con su arte. Cuando un seguidor escribió: "Esperaba que apareciera en algún lugar más accesible con el que me encontraría algún día", el grupo respondió con "Paciencia", seguido de una carita sonriente, sugiriendo que podrían continuar plantando monolitos en otros lugares.

El fundador del colectivo, Matty Mo, manifestó que no puede decir mucho debido a la legalidad de la instalación original. "Puedo decir que somos bien conocidos por acrobacias de esta naturaleza y en este momento estamos ofreciendo auténticos objetos de arte a través de monolitos como servicio. No puedo emitir imágenes adicionales en este momento, pero puedo prometer más sobre esto en los próximos días y semanas".

El problema está en que estos artistas han accedido a una propiedad privada para colocar su arte y que las autoridades estaban investigándolo, por lo que las acciones legales en su contra pueden existir y ser problemáticas.

¿Quiénes pudieron haber colaborado?

Mientras tanto, el potencial colaborador Carlos Estrada señaló en Instagram : "¿Yo y @themostfamousartist hicimos el monolito?" a lo que The Most Famous Artist respondió en su propia historia: "NO NO".

El sitio web Mashable señaló que el fotógrafo Erik Junke, también conocido como @photojunke en Instagram , podría ser otro colaborador, y agregó que Junke publicó imágenes del desierto de California tituladas "Doorway", "Doorway II" y "Doorway III". Las publicaciones también se etiquetaron como "#monolito" y se incluyeron en las historias y fueron publicadas nuevamente por The Most Famous Artist con la leyenda: "¿La gente está hablando de monolitos o algo así? Es como si no lo vieran venir".

Ya son cinco

Este fin de semana ha sido localizada otra de estas obras en el municipio de Ayllón, en la provincia de Segovia, en el centro de España.

El monolito se ha encontrado en las ruinas de la iglesia de Santiago y, por el momento, se desconoce cómo ha aparecido allí, según ha confirmado el propio Consistorio de la localidad.

Con este, se sumarían cinco los monolitos repartidos por todo el mundo.