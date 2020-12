¡No éramos dignos! Desaparece monolito de Utah y en su lugar encuentran un mensaje

UTAH, ESTADOS UNIDOS.- El misterioso monolito descubierto en Utah hace casi dos semanas ha desaparecido este fin de semana, luego de desatar teorías de conspiración alienígena y atraer hordas de peregrinos de Internet a su ubicación remota en el desierto, confirmó la Oficina de Administración de Tierras del estado (BLM, por sus siglas en inglés) .

"Es posible que no sepamos si un extraterrestre o un terrestre instaló la estructura 'monolito', pero podemos confirmar que ha sido tomada por una o varias partes desconocidas", tuiteó la oficina el domingo por la noche.

We may not know if an extraterrestrial or earthling installed the "monolith" structure, but we can confirm that it has been taken by an unknown party or parties. More: https://t.co/zmlHF4kPn9 #monolith #utahmonolith #utah pic.twitter.com/TiQMHK9cyM