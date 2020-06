Momento exacto de la explosión de camión cisterna en China que dejó 18 muertos y 189 heridos

BEIJING.- Un camión cisterna estalló el sábado en una carretera en el sureste de China, con saldo de 18 muertos y 189 heridos, dijeron las autoridades.

La explosión causó amplios daños en inmuebles cercanos. Una fotografía muestra a bomberos lanzando agua en la noche hacia las fachadas destruidas de varios inmuebles.

El vehículo transportaba gas licuado y estalló a las 4:45 de la tarde en la autopista Shenyang-Haikou, en la provincia de Zhejiang, al sur de Shanghái, de acuerdo con las autoridades locales citadas por la Agencia de Noticias Xinhua.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7