Missouri demanda a China por las "enormes" consecuencias del coronavirus

La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Distrito para el este de Missouri, alega que las autoridades chinas son "responsables de la enorme muerte, sufrimiento y pérdidas económicas que causaron en el mundo, incluidos los habitantes de Missouri".

"El gobierno chino mintió al mundo sobre el peligro y la naturaleza contagiosa de COVID-19, silenció a los denunciantes e hizo poco para detener la propagación de la enfermedad", dijo la oficina del fiscal general republicano Eric Schmitt en una declaración escrita. "Deben hacerse responsables de sus acciones".

Today I filed suit against the Chinese government to seek recovery for the devastating loss of life & economic suffering Missourians face as a result of the #COVID19 pandemic.



The bottom line: they lied to the world & should be held accountable. https://t.co/Q2JgnAHLCH