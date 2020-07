Perseverance busca vida en Marte

Temblores de tierra, problemas de comunicación y mucha emoción marcaron ese jueves el lanzamiento del cohete que puso rumbo a Marte al rover "Perseverance", que buscará indicios de vida presente y pasada en un planeta al que Estados Unidos quiere enviar seres humanos a partir de 2030.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, aseguró en una rueda de prensa posterior al lanzamiento que encontrar vida en Marte "sería el mayor descubrimiento de la humanidad" y "transformaría la forma en la que desarrollamos la exploración espacial".

?? We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS