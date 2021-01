Ministro de Canadá renuncia tras fingir que se encontraba en Ontario mientras estaba en el caribe.

Toronto, Canadá.- El ministro de finanzas de la provincia más poblada de Canadá renunció el jueves tras irse de vacaciones al Caribe durante la pandemia y aparentemente intentar ocultar el hecho al publicar un video en Twitter en el que se le ve con un suéter junto a una chimenea.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que ha aceptado la renuncia de Rod Phillips como ministro horas después de que regresó a casa tras un viaje de más de dos semanas a la isla de St. Barts a pesar de las directrices del gobierno exhortando a la gente a no viajar a menos que sea absolutamente necesario.

"Viajar en la época navideña fue una decisión equivocada, y de nuevo ofrezco mis disculpas totales", afirmó Phillips en un comunicado en el que confirmó su renuncia.

En un video publicado en Nochebuena se ve al ministro de finanzas vistiendo un súeter mientras bebe licor de huevo junto a una chimenea y decoraciones navideñas.

"Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por lo que estamos haciendo para proteger a nuestros más vulnerables", declara Phillips en el video a los habitantes de Ontario confinados debido al coronavirus.

Pero en realidad había estado disfrutando unas vacaciones desde el 13 de diciembre en St. Barts, una isla francesa popular entre los ricos y famosos, a pesar de que su cuenta de Twitter daba la impresión de que se encontraba en Ontario.

It's #ChristmasEve. To my constituents in #Ajax & people across Ontario, all the best during this special time of year. Even as COVID-19 changes how we celebrate, we should reflect on what makes Christmas so special to us - including family & the act of giving. #MerryChristmas! pic.twitter.com/AX7hKWA88n