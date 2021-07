La pareja estadounidense de Baton Rouge en Luisiana hace unos días descubrió una cantidad extraordinaria en su cuenta bancaria que los dejó asombrados y a la vez preocupados.





La cantidad que recibieron fue de 50 MIL MILLONES DE DÓLARES. Aproximadamente 992 MIL MILLONES DE PESOS.

Darren James un agente de bienes raíces comento que el día 12 de Junio cuando regresó a su casa, su esposa le mostró la cantidad reflejada en la cuenta bancaria.

"Todo lo que pensábamos era quien iba a llamar a nuestra puerta, porque para empezar, no conocemos a nadie que tenga tanto dinero", comento James a FOX Televition Stations.

Explicó que el dinero no era suyo y por lógica no lo usarían. "No me lo iba a quedar, lo más desconcertante fue que ni siquiera sabemos de dónde vino.

El banco emitió un comunicado explicando que habían sufrido una falla técnica, lo cuál a James le queda duda del porque se produjo esa falla.

"Quiero saber por qué sucedió, eso te hace pensar en la seguridad de la cuenta" Exclamo James.