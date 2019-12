'Milagro en Navidad': Encuentran nacimiento escondido bajo pintura de hace 400 años

Un grupo de expertos británicos de arte ha descubierto en pleno periodo navideño un belén que estuvo escondido durante varios siglos debajo de otra obra de arte.

Cuando se produjo el hallazgo, conservadores de arte de la Universidad de Northumbria evaluaban el alcance del deterioro de una pintura que representa la decapitación de San Juan Bautista. La obra, parte del Museo Bowes, tiene alrededor de 400 años y está pintada sobre un lienzo extendido sobre un gran panel de madera.

En la primera etapa, los expertos llevaron a cabo una radiografía para comprender lo que sucedía debajo de la capa de pintura. Sin embargo, para su sorpresa, descubrieron otra imagen debajo que muestra figuras reunidas alrededor de un bebé en un pesebre, incluido el contorno de lo que parece ser uno de los tres reyes magos, en un establo.

And when we remove the x-ray background, the scene becomes even clearer pic.twitter.com/JED9KCVFMn