AMLO: se garantizará acceso a vacuna anticovid para indocumentados en EE. UU.

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará el acceso a la vacuna contra Covid-19 para los indocumentados en Estados Unidos.

El titular del Ejecutivo señaló que la vacuna y las medicinas se consideran como un "derecho humano fundamental" y que el gobierno de México llevaría a cabo los trámites necesarios para que no se niegue el antídoto a los inmigrantes indocumentados.

