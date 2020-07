Mexicano vive ataque racista al intentar entrar al edificio donde vive en California

Luego de realizar unas compras, uno de los habitantes del lugar le negó el paso y lo llamó criminal. El video, que circula en redes sociales, se ha vuelto viral por los ataques racistas hacia el mexicano.

Estados Unidos continúa con las protestas contra el racismo en el mundo y en su propio territorio, sin embargo, la violencia racial llegó a afectar a un mexicano que reside en dicho país, pues vivió momentos de tensión en el estacionamiento de su edificio.

El hombre regresaba de realizar algunas compras, sin embargo, uno de los habitantes del lugar le negó el paso y lo llamó criminal.

Rápidamente, el video llamó la atención y se ha vuelto viral y cientos de usuarios volvieron a debatir sobre el racismo.

Todo ocurrió cuando el mexicano Michael Barajas, quien vive en San Francisco, California, estaba en la fila de autos para entrar al edificio donde vive.

Aunque no fue sencillo su acceso, pues una pareja, identificada como William 'Hank' Beasley y su novia, que manejaba una camioneta SUV de color blanca no daba paso al libre tránsito.

Barajas dijo que estaba entrando al garaje de su complejo de apartamentos en SOMA Residences después de regresar a casa de comprar fruta.

Según Barajas, usó su llavero remoto para abrir la puerta del garaje cuando un SUV blanco se detuvo delante de él y se negó a avanzar.

Beasley supuestamente se refirió a Barajas como un "criminal" al que no podían permitir entrar.

"Hoy una pareja blanca de Florida no me dejó entrar a mi complejo y me dijo que no dejaría entrar a un criminal en su complejo, ya que necesitaba protegerlo", escribió Barajas en Instagram.

"Pensaron que estaba tratando de atraparlos para entrar y robarles a ellos / otros autos en el garaje. Conducían a toda velocidad, se detuvieron asomando la cabeza y vieron a un niño moreno con sombrero y pusieron el auto en pausa", agregó.



Barajas le dijo a ABC 7 que llevaba un atuendo negro que mostraba sus tatuajes en ese momento.

Él cree que cuando Beasley asomó la suya por la puerta del lado del pasajero, decidió que Barajas era una amenaza basada en su apariencia.

"Su reacción inmediata fue 'hey, maldito criminal, no vendrás aquí '", dijo Barajas.

Las tomas de teléfono celular tomadas por Barajas muestran que el SUV blanco bloquea la entrada del garaje complejo mientras que Beasley amenaza con llamar a seguridad.

"Llame a seguridad. ¡Yo vivo aquí!", Barajas le responde a gritos.

Se escucha a Beasley preguntando a Barajas dónde está su llavero e insistiendo en que si realmente vivía en el complejo, simplemente podría volver a entrar después de que hayan entrado como prueba de su residencia.

Barajas le dice repetidamente a la pareja que vive allí y que tiene un llavero para el complejo.

Pero la pareja se niega a creer en Barajas y continúa bloqueando la entrada del garaje.

La situación se intensifica cuando un testigo intervino en su nombre.

"¡Amigo, entra en tu espacio y vete!", dijo el testigo, a quien Barajas identificó como su vecino.

"¿Qué demonios es tu problema?", el vecino le pregunta a la pareja. "Esto sucede todo el tiempo. También tengo una clave para esto, así que relájate. No eres árbitro".

Beasley asoma la cabeza por la puerta del lado del pasajero nuevamente y amenaza con llamar a la policía.

"Si tienes una tarjeta llave, puedes entrar tú mismo, pero no te dejaré entrar. Llamé a la policía. Tienes unos cinco minutos para salir de aquí", dice Beasley.

"Está bien", dice Barajas. "Llamar a la policía. ¿Por qué llamas a la policía, Karen?".

El nombre "Karen" se ha usado para describir a mujeres blancas de mediana edad con derecho en la jerga moderna, pero puede aplicarse a las personas que usan su privilegio para ejercer el poder en ocasiones innecesarias.

Se escucha a Barajas decir que el incidente es racista mientras su vecino dice que el comportamiento de la pareja es "patético".

Luego, la pareja intenta intimidar a Barajas haciendo una copia de seguridad del SUV hacia el automóvil de Barajas.

Se escucha una fuerte bofetada después de que un testigo golpeó el SUV blanco, lo que provocó que Beasley saliera del vehículo y parece atacar al hombre.

"¡No tocas mi auto, hermano! ¡Estoy protegiendo mi maldito lugar!", Beasley grita. "¡No tienes derecho a estar aquí!".

En un momento, Barajas afirmó que el hombre lo amenazó a él y a su vecino con violencia armada.

"¡En realidad amenazó con dispararnos si continuamos entablando conversación!", Barajas le dijo a ABC 7.

La novia acorrala a Beasley de regreso al auto, pero no antes de que Barajas los amoneste por sus acciones racistas.

"En el clima político en el que estamos ahora, ¿y vas a actuar así?", Barajas dice.

Las autoridades y la seguridad de los apartamentos llegaron a la escena más tarde. Barajas y el vecino presentaron un informe y afirmaron que "la novia trató de pagarnos para que no llamáramos a la policía y no presionáramos los cargos de batería".

"Esto no está bien y esto demuestra que el racismo está vivo y vivo", dijo Barajas, y agregó que otras cuatro personas entraron al garaje durante el incidente.

Según los informes, Beasley no les dijo nada.

Por su parte, las Residencias de SOMA dijeron en un comunicado que están "trabajando activamente para resolver" el incidente y no toleran "actos violentos, agresión hacia ningún residente, discriminación y acoso".

Después del incidente, la pareja sostuvo que estaban en lo correcto cuando un fotógrafo de ABC7 les preguntó su versión de la historia.

"Hablé con ellos y les pregunté amablemente", dijo Beasley, y su novia agregó que "él no sabía" que Barajas vivía en el complejo.

APEX Systems, donde Beasley era un empleado, lo despidió después de realizar una revisión interna del incidente y declaró que no "tolerarán comportamientos violentos o racistas".

We have concluded our internal review of the incident with one of our internal employees. We have made the decision to terminate the employee, effective immediately. We will not tolerate violent or racist behavior of any kind at Apex Systems.