Metro suspenderá servicio para limpieza en Nueva York

La ciudad de Nueva York cerrará su red de metro todos los días entre la 1 y las 5 de la madrugada para limpiar con más frecuencia trenes y estaciones por la propagación de la COVID-19, informó este jueves el gobernador Andrew Cuomo.

Los trenes del subterráneo, que eran desinfectados por lo menos cada 72 horas, lo serán cada 24 horas a partir del 6 de mayo.

"Cerrar nuestro sistema por un tiempo limitado durante la noche nos permitirá limpiar y desinfectar cada automóvil, todas las noches", señaló el transporte.

To our customers:



Starting Wednesday, May 6 we´re closing the subway from 1–5AM nightly so we can clean and disinfect stations, trains and buses.



We´ll be launching a new Essential Connector service to continue moving NY's frontline heroes at no cost to customers.