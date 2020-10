Carabinero empuja a menor y cae de puente de 7 metros de alto

Chile.-Un carabinero de Chile fue acusado de intento de asesinato luego de filtrarse un video en el que se le ve aparentemente arrojando a un muchacho de 16 años por un puente durante una protesta.

Al menos dos videos muestran el momento en que Anthony Araya corría con un grupo de manifestantes antigubernamentales el viernes en Santiago cuando el oficial Sebastían Zamora se acercó al adolescente por detrás y lo arrojó sobre el puente Pío Nono.

Araya se estrelló contra el lecho del río Mapocho, tras una caída libre de alguos 7 metros de altura.

El adolescente figuraba en condición estable con traumatismo craneoencefálico y una fractura de muñeca tras el incidente en la capital de la nación sudamericana.

Es idea mía o el niño que aparece en el "Supuesto" vídeo donde lo empuja un carabinero y cae del puente, viste un buzo deportivo y con una línea blanca al costado del pantalón y en esta foto no aparece nada, porque hay algo que no me cuadra ?? #YoApoyoACarabineros pic.twitter.com/FQrI3qaR1Y