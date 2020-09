Arrestan a adolescente por balear a otro menor en Kesgrave

La policía de Suffolk dijo en un comunicado que los agentes recibieron llamadas poco después de las 8:40 a.m. sobre un tiroteo en la pequeña ciudad de Kesgrave y que la víctima sufrió "heridas graves".

El niño herido fue trasladado en avión al Hospital Addenbrooke en Cambridge, a 95 kilómetros (60 millas) de distancia para recibir atención médica "urgente", de acuerdo con el comunicado oficial.

La policía dijo que arrestó a un adolescente para ser interrogado.

Police investigating a shooting in the Grange Farm area of Kesgrave this morning have made an arrest in connection with the incident. Read more >> https://t.co/GZFTwOpwIg

"Hemos hecho un arresto como parte de la investigación y estamos trabajando con nuestros socios en Suffolk y nuestras escuelas para asegurarnos de que todos se sientan seguros cuando recojan a sus hijos de la escuela esta tarde", dijo el subjefe de policía Rob Jones.

La Escuela Secundaria Keswick informó en un tuit que la víctima se dirigía a la escuela en el momento del incidente y que los estudiantes del instituto "se mantendrán seguros junto con la policía".

*update* 1/2 We continue to work with the police with regard to the incident involving a Year 11 student this morning. This is being treated as an isolated incident by the police and they do not believe that there is a wider threat to the school or local community.