Medios chinos acusan a EUA de crear rumores sobre Covid-19 con vídeo satírico

Pekín.- Los medios oficiales chinos volvieron hoy a acusar al Gobierno estadounidense de difundir rumores sobre el origen de la pandemia del coronavirus con un nuevo vídeo satírico de animación publicado por la televisión estatal CGTN.

El corto, titulado 'Whack a wacko' ("Sorprende a un chiflado"), muestra a un joven que representa a China y que juega a una versión del popular juego recreativo en el que se ha de golpear con un mazo a los topos que van saliendo del suelo.

En este caso, el jugador empieza abatiendo a los virus que van surgiendo hasta que aparecen los "topos" con proclamas repetidas tanto por el presidente estadounidense, Donald Trump, como por otros miembros de su gabinete como "Virus de Wuhan", "China se confabuló con la Organización Mundial de la Salud (OMS)" o "China se beneficia de la crisis".

Asimismo, en este vídeo la propaganda del régimen también tacha de falsedad que el paciente cero del coronavirus se contagiase en China o que Pekín deba hacer frente a compensaciones económicas a otros países por la COVID-19.

Finalmente, después de que varios de estos "topos" griten juntos "China dio inicio al virus", el joven abre la máquina y descubre que están siendo controlados como títeres por el popular personaje estadounidense Tío Sam, con el que habitualmente se representa a Estados Unidos en las tiras cómicas satíricas de la prensa oficial china.

"Deja de propagar rumores para reiniciar la partida", sentencia el vídeo.

Since the #COVID19 outbreak, China has been consistently grappling with rumors and conspiracies made up by some U.S. politicians. It is like trying to hit the targets in a game of whack-a-mole, where the #virus and rumors test China's agility and determination. pic.twitter.com/Iv2vjSwKXx