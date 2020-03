Médico italiano sorprende tocando "Don't Stop Me Now" durante batalle ante COVID-19

En plena crisis sanitaria y cuarentena mundial, un médico italiano se colocó en un piano al finalizar su turno para interpretar la canción de "Don´t Stop Me Now" de Queen para animar a sus compañeros en el combate ante el COVID-19.

El hecho ocurrió en un hospital ubicado en Varese, en Italia.

Este vídeo fue compartido a través de la cuenta de Twitter de SkyTG24, quienes publicaron el material como un mensaje de esperanza hacia todos los médicos y doctores que están combatiendo el coronavirus en Italia.

Hasta el momento, el país europeo ha sumado más de 10 mil muertes a causa del COVID-19.

Un medico di Varese a fine turno ha suonato "Don't stop me Now" dei Queen per diffondere un messaggio di speranza a chi sta combattendo il #COVID19 ?? pic.twitter.com/bvSPZlfHRh