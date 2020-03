"¿Me voy a morir?": La desgarradora pregunta que niño con Covid-19 le hizo a su madre

Una madre del Reino Unido a través de redes sociales advirtió que "el coronavirus no es una broma" después de que su hijo de 5 años "perfectamente sano" se contagió del virus, y tenía tanto dolor que le preguntó si "iba a morir".

Lauren Fulbrook, de 30 años, de Worcestershire, publicó en Facebook sobre la experiencia de su hijo Alfie, la cual se hizo viral este fin de semana.

El caso del menor no suele ser común, puesto que hasta el momento se ha mencionado que los niños suelen padecer síntomas leves, si es que llegan a desarrollarlos, aunque son fuente de contagio y por ello se pide extremar las precauciones.

La situación que ha experimentado su hijo ha provocado un fuerte dolor en su madre, que no puede ocultar ahora cómo se siente: "He tenido que observar a mi hijo de 5 años pasar de tener toda la energía del mundo a no moverse, no comer, apenas beber u orinar. Su temperatura no bajaba de los 40 grados y alcanzaba los 42.3, lo cual le causó vómitos", expresó angustiada Fulbrook. "Lo vi alucinando y llorando por el dolor de cabeza, mientras lo llevaban al hospital en ambulancia para ponerlo en cápsulas de aislamiento y tomar una muestra del virus y confirmarlo. Se tumbó en la cama del hospital y me preguntó si iba a morir, como madre es desgarrador".

"Sus niveles de azúcar en la sangre fueron de solo 3.7, su frecuencia respiratoria fue de 18-20 y su frecuencia cardíaca fue de 180", escribió Fulbrook. "El sudor le brotaba, pero estaba temblando, jadeaba y tenía fotofobia".

Fulbrook detalló cómo Alfie comenzó a sentirse mal después de asistir a una clase de natación la semana pasada.

"Comenzó a sonar ronco el lunes pasado y lo atribuí a tragar demasiado cloro de su clase de natación ese día", escribió. "Luego tuvo una tos parecida a la de un ladrido y empeoró durante todo el martes, luego su temperatura subió repentinamente el martes por la noche y se disparó directamente a 38.4, así que tuve que mantenerlo fuera de la escuela".

Para el jueves, su temperatura se elevó aún más, y dejó de comer y apenas bebió nada. Entonces llamó al 111, el número del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

"Enviaron una ambulancia por la mañana, pero dijeron que el hospital estaba tan ocupado que no podían llevarlo", escribió. "Bajaron su temperatura y dijeron que si volvía a subir o si empeoraba para llamar al 999".

Las cosas empeoraron en cuestión de horas, dijo su madre.

"Más tarde esa noche estaba vomitando, alucinando, llorando, sosteniéndose la cabeza diciendo que parecía que iba a explotar y que le dolían los ojos, así que la ambulancia salió y dijo que teníamos que volver a entrar", escribió.

Llegaron al Hospital de Worcester, donde le hicieron una muestra a Alfie y le hicieron una prueba de COVID-19, y los resultados fueron positivos. Lauren, que también tenía tos, se le permitió quedarse al lado de su hijo en una unidad de aislamiento, según Metro UK.

Permanecieron en el hospital hasta el viernes por la noche, cuando se les permitió regresar a casa bajo estrictas restricciones de aislamiento.

Fulbrook enfatizó que los niños pequeños no tienen "invencibilidad" del virus, y pueden sufrir síntomas graves incluso sin condiciones de salud subyacentes.

Advirtió al público que siga las instrucciones de los funcionarios del gobierno para quedarse en casa y practicar el distanciamiento social.

"El coronavirus NO es una broma", escribió. "Por favor, deja de cepillarlo debajo de la alfombra y no solo pondrás en riesgo tu propia vida, sino la de todos los demás solo porque quieres ir al pub, a un restaurante o crees que necesitas 7 paquetes de 24 rollos de papel higiénico, Dios sabe por qué. Como hogar positivo de COVID-19, he visto los efectos que tiene ".

"Como su madre y no poder hacer nada por él ha sido una de las peores experiencias de mi vida", continuó. "Entonces, por favor, quédate un rato, entonces, ¿qué pasa si no puedes hacer todas tus cosas normales? Cuanto antes todos hagan distanciamiento social, antes terminará. No estoy publicando esto por atención o simpatía, como pude haber hecho el día que se enfermó, solo quiero que la gente se mantenga a salvo. Piensa en tu salud y en los demás".

(Con información de New York Post)