Más de 30 animales mueren tras incendio en zoológico de Alemania

Un incendio en un zoológico del occidente de Alemania ocurrido en los primeros minutos de 2020 mató a más de 30 animales, entre ellos simios, monos, murciélagos y aves, informaron el miércoles las autoridades. Las linternas volantes lanzadas para celebrar el Año Nuevo pudieron haber sido la causa del incendio, agregó la policía.

Varios testigos reportaron haber visto las linternas _cilindros de papel con una pequeña llama para calentar el aire de la linterna, que vuela en el cielo nocturno_ poco después de la medianoche el miércoles cerca del zoológico Krefeld, dijo a la prensa Gerd Hoppmann, jefe de la policía penal de la ciudad.

"La gente reportó ver esas linternas volando a baja altitud cerca del zoológico y luego comenzó a incendiarse", dijo Hoppmann.

A fire that broke out at Krefeld zoo in Germany has killed many animals overnight.



Get more on this story here: https://t.co/2KODKMr6dq pic.twitter.com/j6kX1ZU7eW