Nueva noche de disturbios en Wisconsin en protestas por violencia policial

La ciudad estadounidense de Kenosha, en el estado de Wisconsin, vivió hasta la madrugada la tercera jornada consecutiva de disturbios como consecuencia de las protestas ciudadanas por el incidente sufrido por un afroamericano a manos de agentes de policía.

La víctima, Jacob Blake, permanece ingresado en el Hospital Froedtert de Milwaukee en estado grave tras haber recibido varios disparos de la policía en un suceso que fue grabado en vídeo y ha causado conmoción en todo el país.

Los nuevos disturbios se iniciaron esta madrugada, casi dos horas después del inicio del toque de queda en Kenosha, a las 20.00 horas del martes hora local (01.00 GMT de hoy).

Según informan las televisiones locales, miembros de la policía trataron con un megáfono de dispersar a un grupo de manifestantes que se había concentrado frente al Palacio de Justicia del Condado Kenosha y que estaban participando en una "asamblea ilegal".

La policía acabo lanzando gases lacrimógenos contra los reunidos, mientras se veía como decenas de antidisturbios salían desde la puerta principal del Palacio para contener a los manifestantes.

Un grupo de medio centenar de agentes permanece rodeando el edificio oficial, que ya fue atacado la noche anterior, según relata la cadena CNN.

Protesters have begun to try to push over a fence in front of the courthouse in Kenosha. Sheriff´s deputies in riot gear have emerged from the courthouse. Some are throwing projectiles at the officers. pic.twitter.com/mkRMuUx3TK