Manifestante se cuelga de Torre Trump para exigir hablar con el presidente de EUA

Illinois.- Un presunto integrante del movimiento Black Lives Matter, se colgó con ayuda de una cuerda de un borde de la Torre Trump situada en el centro financiero de la ciudad de Chicago



El hombre no identificado, que parecía tener unos 20 años, fue visto colgando del costado del rascacielos frente al río a las 5:30 pm hora local, y permaneció allí durante horas mientras los negociadores de la policía intentaban ponerlo a salvo, informó el Chicago Sun-Times. .

La policía le dijo al periódico que el hombre amenazó con suicidarse y expresó su deseo de hablar con Trump y los medios.

Más tarde el domingo por la noche, un mensaje de video de lo que parecía ser el hombre comenzó a circular en las redes sociales.

Filmado mientras cuelga de una cuerda naranja, y en un momento reconoce que está en Chicago, el hombre se identifica como miembro de Black Lives Matter con un mensaje para Trump, según las imágenes compartidas por Inside Paper .

"No quiero morir. Si alguien intenta tirar de esta cuerda, saltaré y moriré ", dijo el hombre, moviendo la cámara hacia abajo para ver el río Chicago.

"

El hombre también apunta con la cámara a la parte superior del edificio, donde se puede ver y escuchar a una persona que intenta comunicarse.

"Tengo un cuchillo. Si alguien intenta tirar [de la cuerda], la cortaré y probablemente moriré. Pero no quiero morir ", dijo el hombre con un cuchillo en la mano.

El hombre no dejó en claro de qué deseaba hablar con Trump, pero dijo: "Si el señor Trump promete algo, debe hacerlo antes de las elecciones".

"Todos los que me conocen. Saben que no estoy loco. No estoy loco. Soy un chico bien educado. Pero... Sr. Trump, si cree que estoy loco, no estoy loco. Y si no me hablas, cortaré, moriré ", dice.