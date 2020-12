Madre encuentra el ´rostro de Jesús´ en un repollo de Bruselas días antes de Navidad

Essex, Inglaterra.- Una madre de familia ha dejado un repollo de Bruselas intacto en su mesa después de ver lo que cree que es una semejanza de Jesucristo.

Shaunagh Roberts, de 34 años, miró dos veces mientras se preparaba para cortar el fondo de la verdura cuando vio el parecido que tenía con Jesús.

Llamó a sus hijos Jack y Michael Harper, de 14 y 10 años, respectivamente, para mostrarles su descubrimiento en su casa en Waltham Abbey, Essex, en Inglaterra.

"Estaba sacando los brotes, cubriéndolos y poniéndolos en cola, y poniendo una cruz en la parte inferior. Cuando vi la cara, recuerdo que pensé 'Dios mío, podría ser Jesús', ya que estaba tan cerca de la Navidad", relata Shaunagh.

Menciona que no tenía el corazón para cocinarlo, así que dejó el repollo en la esquina de un armario.

"Pensé que era divertido y fue incluso más divertido porque lo encontré justo antes de Navidad. Cuando vi la cara les grité a los niños 'miren, no sé si es Johnny Depp o Jesús'", contó.

Agrega que ella en particular no es religiosa, se describe como muy abierta, "disfruto explorando todos los elementos de las religiones y creencias de las personas, así que probablemente me describiría como espiritual".

Al final, el repollo fue puesto en el contenedor de reciclaje verde después de que dejó de parecerse a Jesús.