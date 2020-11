Maestra rompe en llanto ante el 'desinterés' de sus alumnos

San Juan. - Una maestra ha preocupado a colegas además de padres de familia, luego de viralizarse una transmisión a través de Facebook, donde se ve frustrada ante el nulo interés por parte de sus alumnos por aprender.

Como sabemos, la pandemia de Covid-19 ha ocasionado que las clases se realicen en línea; sin embargo, en varias ocasiones hemos visto cómo algunos maestros violentan verbalmente a sus alumnos, así como estudiantes que simplemente dejan colgada la clase en línea, mostrando desinterés por el estudio.

Bien, pues este segundo caso es el que vive Frances Sánchez, docente que radica en Puerto Rico, quien expresó su sentir, frustrada, llorando ante la cámara, por la falta de empatía de sus alumnos.

"Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y yo ya estoy harta, yo ya me siento agobiada y ya no sé qué más hacer", exclamó la profesora. "A esta generación no les interesa aprender, punto."