Maduro pide 5 mmdd al FMI para enfrentar crisis de coronavirus

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al Fondo Monetario Internacional un financiamiento de 5.000 millones de dólares para salud para enfrentar la crisis del coronavirus , dijo el martes el canciller, Jorge Arreaza.

En una carta fechada el 15 de marzo y divulgada por Arreaza en su cuenta de Twitter, Maduro pide al FMI la posibilidad de otorgarle a Venezuela "una facilidad de financiamiento de 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido" para enfrentar la crisis del coronavirus.

President @NicolasMaduro has formally requested financing for $5 million to the International Monetary Fund to strengthen the response capacity of our health system during the #COVID?19 contingency. Another timely action to protect the people. pic.twitter.com/UAX0DJ6McS