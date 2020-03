Madre denuncia que su bebé sufrió quemaduras de segundo grado en guardería de Madrid

Una mujer denunció las graves quemaduras que sufió su pequeño hijo en una escuela infantil de Azuqueca de Henares, en Madrid, España.

Los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2019, cuando Mar recibió una llamada de la escuela infantil para avisarle de que su bebé estaba en urgencias en el Hospital La Paz de Madrid, según ha relatado la madre en el programa de Antena 3.

La mujer denuncia que en la guardería le ofrecieron dos explicaciones. En un primer momento le dijeron que el niño "era muy travieso" y no pudieron controlar al bebé, que se subió a una mesa y se tiró encima un biberón que estaba hirviendo. En otra versión le dijeron que la educadora tenía en brazos al bebé, que le dio un manotazo y se tiró encima el biberón, que estaba hirviendo.

"Con un biberón no se hacen esas quemaduras y no entiendo que un biberón a esas temperaturas esté junto a mi niño", asegura la madre.

Actualmente el bebé está recuperado de las quemaduras, que tuvieron lugar en octubre. "Todavía tiene las cicatrices y los médicos me han dicho que no me preocupe, que al ser tan pequeño se va a recuperar", lamenta.

Denuncia que esa guardería tiene más de 80 quejas relacionadas con alimentación y con la falta de aviso si uno de los pequeños sufre un problema de salud en el centro. Lo que más le duele es que la guardería no se haya disculpado. "Me amenazaron diciéndome que tenían buenos abogados y que a ver qué me pensaba yo", señala.