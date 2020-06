Los Simpson y la Casa Blanca con las luces apagadas, ¿qué está pasando?

Washington.- Cientos de manifestantes protestaron en forma violenta en el exterior de la Casa Blanca, que quedó a oscuras la noche del domingo, en repudio al abuso policial que causó la muerte del afroamericano George Floyd.

Los manifestantes causaron incendios alrededor de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en protestas que van en escalada en todo el país.

Los usuarios de Twitter compartieron el momento exacto en el que, en medio de las protestas, el recinto apagó todas sus luces, quedando completamente en tinieblas, en donde se ven varias fogatas.

Según versiones preliminares, dos personas ingresaron al patio de la Casa Blanca, mientras los manifestantes rompieron el cordón de seguridad de la policía.

Tras viralizarse las imágenes de la Casa Blanca con las luces apagadas en medio de las protestas, los internautas rápidamente comenzaron a decir que está imagen ya la habían visto, y así fue, ni más ni menos que en un capítulo más de Los Simpson y adjudicándoles como una 'predicción' más como parece ya nos tienen acostumbrados.

El episodio estrenado en el 2017 trata del presidente Donald Trump revisando sus primeros 100 días en el cargo.

Donald Trump reviews his first 100 days in office. Watch an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday at 8/7c on FOX. pic.twitter.com/rDtvNgusFs