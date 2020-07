"Los padres confían en mí, ese es su problema": maestro evangelista acusado de abusar de menores

ROSARIO, ARGENTINA.- Un maestro de una reconocida iglesia evangélica en la ciudad de Rosario, Argentina, fue imputado luego de descubrirse que tenía en su poder una importante cantidad de material pornográfico infantil y distribuirlo.

El acusado, identificado como A.C. de 43 años, que fue detenido el pasado martes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) también es sospechoso de abusar sexualmente de menores y en las últimas horas se dio a conocer un testimonio que lo complica aún más.

El atroz caso salió a la luz gracias a una mujer, a la que el docente, en un principio, había contactado por un trabajo. En una segunda plática, el sujeto le envió una serie de mensajes en los que le confesó que había abusado de varios chicos menores de edad, aprovechándose de la confianza que depositaron en él al ser su docente. Al recibir este mensaje, la denunciante optó por seguirle la corriente, simulando tener interés por su relato y el material que poseía, a fin de reunir pruebas e incriminarlo.

La denunciante en entrevista reveló la brutalidad de los mensajes del maestro y cómo fue el historial de las comunicaciones que mantuvieron hasta hacerlo caer.

"Me contacta por mi trabajo, a mi número, para un encuentro. Pudimos hablar lo más bien. Después decide volver a llamarme y quedamos para un segundo encuentro. Ahí me cuenta que había sido violado a los ocho, que violó a su hermano. Que tenía una notebook, donde me mostró videos. Se retiró del lugar y yo decido no volver a verlo y no quise volver a tener contacto", inició su relato la mujer.