"Lo perdoné porque lo amo"; Joven besa en pleno juicio a su ex que intentó matarla de 5 disparos

El 11 de agosto del año pasado, Micheli Schlosser, vivió un suceso desgarrador. Ella se encontraba justo en frente de una iglesia cuando su ex llegó y la atacó.

El agresor realizó cinco disparos, pero solo recibió dos en la cabeza. A pesar de que su situación era crítica, la joven logró sobrevivir.

El escenario de esta indignante acción, se registró en Venâncio Aires, es un municipio de Brasil.

Durante el juicio contra el agresor, la mujer afirmó haberlo perdonado porque lo ama y solicitó al juez poder acercarse al hombre para besarlo apasionadamente.

Según declaró la mujer ante el juzgado, lo que ocurrió fue consecuencia de una provocación realizada por ella: "Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error", dijo.

El hombre identificado como Rafael Posselt, fue condenado a 7 años de prisión, 5 por intento de homicidio y 2 por posesión ilegal de arma. Según la narración del juez, la mujer afirmó durante la sesión que quiere casarse y vivir el resto de su vida con el hombre que intentó matarla.

"El hecho de que ella llegó no solo a la sesión plenaria, sino también a la audiencia de instrucción que tuvo lugar antes, y que quiere casarse con él, que quiere vivir el resto de su vida con un hombre que intentó matarla, sorprendió a todos", dijo casi sin creerlo el juez da Fontoura Porto a Gazeta do Sul, comparando lo sucedido con el síndrome de Estocolmo.

"Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado", manifestó la joven en una entrevista para Gazeta do Sul.

"De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él", añadió.