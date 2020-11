Joven descubre infidelidad de su novio gracias a una selfie

No cabe duda que el sexto sentido femenino es una realidad y cuando hay sospechas de algo incierto se activa.

Una mujer de 24 años que ya tenía las sospechas de que su novio le era infiel, puso en marcha sus habilidades para descubrirlo.

Mediante "la vista de águila" la joven descubrió por una selfie de su novio que le era infiel. El video, donde muestra como lo descubrió, rápidamente se hizo viral en redes sociales

La mujer llamada, Sydney Kinsch llevaba cuatro años saliendo con su novio, pero la relación terminó después de que él le enviara una selfie desde el interior de su auto.

A primera vista, la imagen parecía no tener "chiste", pero al mirar detenidamente, la joven vio en el reflejo de las gafas de sol de su novio las piernas de una mujer que viajaba en el mismo auto.

Tras llamarlo e interrogarlo por lo que había visto, el novio no le quedó más que justificarse diciendo que la que estaba sentado a su lado era la novia de un amigo.

Una semana después, Sydney no solo confirmó sus sospechas, sino que también se enteró de que su pareja había salido con más mujeres.

"Miren el reflejo en los lentes de sus novios, chicas", escribió la chica en redes sociales.

Los internautas rápidamente aplaudieron la destreza de la joven para descubrir a su novio, mientras que otras chicas también dieron su testimonio de como atraparon a sus ahora ex parejas.

What would you do if you found out your boyfriend was cheating on you via #Snapchat?! Well, that's what happened to Sydney Kinsch who shared the incriminating proof on TikTok! He said the woman was just a friend...Turns out he was cheating with five women! [TikTok: sydneykinsch] pic.twitter.com/2hQuhk3eWn