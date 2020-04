Leones posan dormidos en carretera por cuarentena en Sudáfrica

Un grupo de leones fueron captados mientras descansaban placenteramente y dormían sobre una carretera en Sudáfrica.

A través de la cuenta de Twitter de Kruger National Park se dieron a conocer las inolvidables imágenes de los salvajes animales.

Los leones descansaban sobre el parque Kempiana Contractual en el exterior del campo de descanso Orpen.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

