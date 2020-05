Las escenas de horror que te podrías encontrar al regresan a tu trabajo tras la cuarentena

En México, los trabajadores en aislamiento por la pandemia de coronavirus están por regresar a sus oficinas, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la ruta hacia "la nueva normalidad" y recalcó que la primera fase arrancará el próximo 18 de mayo.

Por lo que te compartimos algunas de las desagradables sorpresas con las que se encontraron algunos empleados en otras partes del mundo que no habían estado en sus lugares de trabajo durante 2-3 meses. Por ejemplo, en Xinjiang, China, un hombre llamado Zhang se sorprendió porque solo había pasado una semana de ausencia y un gran hongo habían crecido en una mesa de madera de té.

O como en un centro comercial en Malasia que cerró el 18 de marzo debido a la pandemia. Al mismo tiempo, se cerraron las instalaciones de aire acondicionado y la alta humedad en la región provocó la aparición del moho, que destruyó todos los artículos de cuero.

Los empleados volvieron a trabajar el domingo para recibir capacitación y se horrorizaron por la condición en la que encontraron los artículos de lujo.

Las imágenes muestran cómo los zapatos, bolsos y carteras están cubiertos con una gruesa capa de moho.

Un portavoz del centro comercial dijo que todos los bienes dañados habían sido evacuados. Varios empleados con equipo de protección pusieron las mercancías en bolsas, luego limpiaron y desinfectaron a fondo todos los espacios.

Y está también el caso de una mujer en Glasgow, Escocia, quien el 12 de mayo recordó que había dejado una banana en un cajón de su escritorio hace nueve semanas cuando comenzó el aislamiento por la pandemia de coronavirus en su país.

Mhairi-Louise Brennan publicó en redes sociales que no podía dejar de pensar en que olvidó la fruta, con visiones de un "desastre líquido y rodeado de moscas y gusanos que la perseguían".

Era tanta su ansiedad que condujo a su oficina para inspeccionar el daño que se había ocasionado.

La mujer no se quedó solo en palabras, sino que filmó el momento en el que encontró la banana. Las imágenes muestran apenas una fruta negra más pequeña y reseca, mucho menos espeluznante de lo que ella se había imaginado.

