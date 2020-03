El primer matrimonio entre personas con Síndrome de Down en Inglaterra, ha hecho historia

La bella historia del primer matrimonio con Síndrome de Down en Inglaterra; celebran 25 años juntos

Maryanne y Tommy Pilling se casaron en Inglaterra en 1995 y desde entonces han tenido un bello romance, como de "cuento de hadas".

Ellos aseguran que sin duda sintieron amor a primera vista cuando se conocieron un centro de capacitación en habilidades para la vida en 1990.

Después de perder a sus dos padres con solo 12 años, Tommy vivía en una residencia de cuidados especiales en ese momento. Sin embargo, cuando conoció a Maryanne, sus padres lo tomaron bajo su protección y la pareja se volvió inseparable.

Solo un año y medio después de que se conocieron, Tommy le pidió permiso a la madre de Maryanne para casarse con su hija. Al ver la conexión conmovedora que tenían, su madre Linda dijo que sí.

Cuando llegó el día especial en 1995, Tommy se propuso a Maryanne con un anillo de plástico que había ganado en una máquina expendedora. Sin pensarlo dos veces, la mujer dijo que sí.

Linda, la madre de Maryanne le dijo a medios locales: "Cuando envié las invitaciones, la gente dijo que no duraría y me preguntaron qué haría si no fuera así. Pero debemos tratar a Tommy y Maryanne como adultos. Todos deberían poder casarse con el amor de sus vidas".

Pero ella sabía que su hija había soñado con una gran boda y su vestido blanco desde que era una niña y no quería nada más que tener eso en el hermoso día de su matrimonio. Con 250 invitados, el día fue absolutamente mágico para todos los involucrados.

Maryanne dijo: "Nos casamos el 15 de julio. Tenía un vestido blanco y llevaba una corona como una princesa. Y Tommy llevaba un traje con camisa y corbata. El día de mi boda fue el mejor día de mi vida. Amo a mi marido. Él es mi mejor amigo."

Los recién casados vivieron con Linda hasta que consiguieron su propio departamento en 2002. La pareja, de Southend-on-Sea en Essex, Inglaterra, disfruta pasar sus días dando paseos románticos en la playa y les encanta cocinar juntos.

Linda dijo: "Hablaban todo el tiempo, desde el momento en que se despertaban hasta el momento en que se iban a dormir. También cocinaban conmigo todas las noches y les enseñé los conceptos básicos sobre cómo preparar cenas frescas".

Mientras que Tommy siente pasión por la cocina, Maryanne está muy orgullosa del hogar que tiene y admite que "limpia todos los días". Su hogar está lleno de recuerdos y ambos son grandes admiradores de Elvis Presley. Todos los días, Tommy se asegura de cantar Maryanne 'Love Me Tender' al menos una vez.

Para su vigésimo aniversario, la pareja decidió celebrar renovando sus votos matrimoniales. Cada año cuando cae el día de su aniversario, siempre se aseguran de hacer algo importante para marcarlo.