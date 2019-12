La Bachata es declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

La bachata originaria de Republica Dominicana, fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El XIV Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, reunido en Bogotá, Colombia; decidió inscribir este ritmo en su lista porque considera que "la música y el baile de la bachata son expresiones culturales nativas siempre presentes en las celebraciones de las comunidades o en reuniones sociales".

"Por regla general, las letras de la bachata expresan sentimientos profundos y viscerales de amor, pasión y nostalgia. El vocablo ´bachata´ se supone que es de origen africano y en un principio no se usaba para designar un género musical específico, sino más bien una reunión o fiesta animada", detalló la Unesco en un comunicado.

La organización explicó que este género, (surgido de la fusión del bolero con otros ritmos afroantillanos como el son cubano, el chachachá y el merengue), necesita para su interpretación de un grupo con una o dos guitarras, un contrabajo y un conjunto de instrumentos de percusión que incluye bongos, maracas y güiro.

"El ritmo musical de la bachata tiene un compás de cuatro tiempos y uno de los músicos es el que suele actuar como cantante principal. La danza de la bachata es tan apasionada como su música. Basada en un ritmo de ocho compases, se baila en pareja con movimientos sensuales de las caderas", añadió la Unesco.

Entre sus representante más conocidos están Tommy Figueroa, uno de sus pioneros, así como Leonardo Paniagua, Juan Luis Guerra, Romeo Santos y Prince Royce.

Entre las 41 manifestaciones postuladas para entrar en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial se encuentran también la fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano en Puebla y Tlaxcala (México) y en Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España).

