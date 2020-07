Kanye West y Paris Hilton ¿Los nuevos contrincantes de Donald Trump?

California.- A tan solo unas horas después de que el rapero estadounidense Kanye West manifestara su deseo de convertirse en el presidente de los Estados Unidos, la actriz, cantante y socialité Paris Hilton, publicó una fotografía en Twitter en la que sugiere que debería ella también contender por el más alto cargo administrativo en su país.

En pleno 4 de julio, Hilton publicó un tuit en el que simplemente se decía "Paris para presidente", este rápidamente superó los 200 mil likes, 42 mil retuits y más de 5 mil respuestas. Sin embargo, lo que al principio podía interpretarse como una simple broma, pronto tomaría más fuerza al emitir un nuevo tuit en el que se insistía con la idea de convertir a Paris Hilton en la primera mujer en ocupar el despacho oval de la Casa Blanca.

Al día siguiente, publicó una fotografía en la que aparece en un entallado traje rosa, cargando un chihuahua y frente a la casa blanca teñida completamente de rosa.

En dicho tuit, Hilton parece haber hecho una referencia a la campaña de Donald Trump que rezaba: "Make America Great Again", que en castellano quiere decir "Hagamos grande a América otra vez", en cambio el lema de Hilton es "Make America Hot Again", el cual se traduciría como: "Hagamos a América candente otra vez".

#PresidentParis ?????????? I like the sound of that.?? #ThatsHot ?? #MakeAmericaHotAgain ???? pic.twitter.com/ClH1BBVdy0

En otro tuit se comprometió a apoyar a la economía estadounidense afirmando que se limitaría a vestir prendas de diseñadores de origen nacional durante la pandemia.

Por el momento, se tiene previsto que para las próximas elecciones del 3 de noviembre, los adversarios más fuertes sean Joe Biden y el actual presidente Donald Trump. Sin embargo, si esto se decidiera en una batalla de likes, el próximo presidente sería Kanye West, pues logró juntar más de un millón de likes en la plataforma Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????! #2020VISION