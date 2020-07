Kanye West, el candidato inesperado

Desde hace algunos años, al rededor del mundo, han surgido figuras políticas que han saltado desde otros ámbitos de la vida pública: ex boxeadores en Filipinas, payasos siendo diputados en Brasil, ex futbolistas y ex celebridades en México… y en EEUU, el presidente Donald Trump, antes de su cargo, fue una celebridad que protagonizó reality shows y era más bien conocido por ser un empresario socialité que político.





Las cosas en el país norteamericano podría no cambiar mucho de cara a las elecciones de este año, pues además de la candidatura de Trump por un segundo ciclo en el poder, se ha sumado otra figura que en realidad nunca ha tenido carrera política: Kanye West.

El cantante y productor ha estado bajo los reflectores últimamente, pero no por su música ni su vida personal, sino por la declaración que hizo donde se autonominaba como candidato a la presidencia de Estados Unidos para las contiendas de 2020, causando mucha polémica y alboroto tras esta revelación. Incluso se ha especulado con la salud mental del rapero, pues se creyó que había sido un episodio de euforia, derivada de algunos padecimientos -que presuntamente tiene- neurológicos de West.





Kanye, el hombre.





Kanye Omari West nació en Atlanta, Georgia en junio de 1977, y es un cantante, compositor y productor musical, que se ha enfocado más en el género del rap, aunque ha abarcado un abanico amplio de géneros y estilos.





Su padre tuvo una carrera como periodista fotográfico, y actualmente trabaja como consejero matrimonial pastoral, mientras que su madre trabajó casi toda su vida en la Universidad Estatal de Chicago.





A mediados de los noventa, Kanye produjo algunos sencillos para artistas locales que iban en ascenso y en algunos otros casos colaboró como productor fantasma, hasta que a finales de la década formó un grupo, donde prestaba voz y su talento en la producción, llamado The Go-Getters. Con la agrupación, publicó un único álbum de estudio, a la par de mantenerse como productor de artistas y grupos que ya comenzaban a gozar de cierta notoriedad.





Para el inicio del nuevo milenio, Kanye West ya era un productor con algo de reconocimiento, por lo que tuvo su gran oportunidad al contribuir en el álbum The Blueprint de Jay-Z. Dicho álbum es, hasta le fecha, considerado como de los mejores del género, y en su momento gozó de excelentes críticas y éxito en ventas, atrayendo la atención de otros raperos hacia Kanye.





West, en las filas de Roc-A-Fella Records, produjo pistas para músicos como Ludacris, Alicia Keys y Janet Jackson.





West, el rapero





Pronto sería encasillado como productor, uno bueno, pero productor y nada más, por lo que el sueño de Kanye de ser rapero, se comenzaba a llenar de obstáculos. Algunas discográficas incluso lo ignoraron por su apariencia, al no considerarlo lo suficientemente "gangsta" como para representar al género.





Tras años de no encontrar un sello discográfico que apostara por él, en el 2004 finalmente Roc-A-Fella produjo su primer álbum, The College Dropout, de donde se desprendieron sus primeros sencillos exitosos Through the wire (inspirado en un accidente automovilístico que sufrió en 2002) y Jesus Walks. A partir de ahí, el ascenso de Kanye sería exponencial, dividiendo opiniones respecto a si era mejor productor o rapero, pero todos coincidían que en ambas facetas era de los mejores.





Kanye West, el showman





Kanye gozó de éxito, fama y se codeaba con la crema y nata de la industria; pero en 2009 se vivió un parteaguas en su carrera, que provocaría que una gran parte de la opinión pública se pusiera en su contra.





Mientras Taylor Swift se disponía a dar su discurso de agradecimiento, tras ganar el premio a Mejor Video Femenino en los Premios MTV de ese año, Kanye West subió al escenario, arrebató el micrófono a la cantante y declaró: "Disculpa Taylor, te dejaré terminar, pero escuchen: Beyoncé hizo uno de los mejores vídeos de todos los tiempos". Esto, fue un acto sin precedentes y provocó una carretada de críticas al rapero por el mal gusto de interrumpir el momento de la ganadora, independientemente de la opinión sobre qué video era mejor (Taylor estaba nominada junto a Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Pink y Kelly Clarkson).





Tras el escándalo, Kanye West ofreció disculpas a Taylor Swift y ella las aceptó, aunque ella jamás aceptó respirar el mismo aire que el rapero.





Su hermosa, oscura y retorcida fantasía





En noviembre de 2010, Kanye lanzó uno de los álbumes considerados como de los mejores de la historia del rap, y naturalmente, el mejor en su repertorio: My Beautiful Dark Twisted Fantasy.





Para 2011 colaboró con Jay-Z en cinco temas del EP Watch the Throne. Éste material rompió récords e innovó en la manera de lanzarse, pues fue a través de la plataforma iTunes Store.

En 2012 West confirma su relación sentimental con la modelo y empresaria Kim Kardashian y para 2013 concibieron una hija llamada North West. En 2014 contrajeron nupcias en Itaia y para 2015 tendrían a su segundo hijo, Saint West.





En agosto de 2015 Kanye fue premiado con el Video Vanguard Award por su trabajo con su sexto álbum Yeezus, y durante su discurso de aceptación, anunció que se lanzaría como candidato presidencial para 2020.





President West





Debido a su relación con Kim Kardashian, los reflectores son una constante en la vida de Kanye West, pero tras la declaración sobre su candidatura, todos sus movimientos son observados cuidadosamente por la prensa, ya no sólo de la industria ni la prensa rosa, pero de la política.





En el 2018 produjo un álbum llamado Ye, en el que plasmó como temática, sus problemas emocionales y su bipolaridad, revelando que en un tour sufrió de un colapso psicológico y tuvo que ser internado en un hospital durante un par de semanas.

Algunos personajes al rededor de él han declarado que sus intenciones políticas son resultado de diferentes colapsos mentales que ha sufrido, y han considerado que se deben desestimar y no tomarse tan en serio. Sin embargo, en días recientes comenzó su campaña presidencial de cara a las elecciones estadounidenses de noviembre de este año, y aunque no se tiene clara cuál será la postura política que tomará (especialmente si rivalizará con Donald Trump, a quien ha apoyado desde hace años y de quien se ha declarado seguidor y amigo), cada vez cobra más fuerza su aspiración por llegar a la Casa Blanca.