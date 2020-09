Las propuestas presidenciales de Kanye West, el candidato que preocupa a EEUU

Hace algunos meses, Kanye West dio a conocer su intención de registrarse como candidato para la presidencia de Estados Unidos; y aunque no se garantiza que pueda ganar, ésto preocupa a los analistas de la política estadounidense.

Expertos en el tema mostraron su preocupación ante las propuestas poco claras y bastante descabelladas del esposo de Kim Kardashian, quien apuesta por prohibir el aborto, hacer obligatorio el rezo matutino en las escuelas y desechar las leyes que hacen obligatoria la aplicación de vacunas.

¿Cuáles son las propuestas presidenciales de Kanye West?

Pro-vida

El primer mitin del rapero se realizó en Charleston, Carolina del Sur, donde anunció que se postuló por la formación política autodenominada "Birthday Party".

El evento resultó un escenario extraño entre desorden, llanto y promesas que terminó en abucheos y la reprobación de los asistentes.

Hubo un momento en que el también diseñador de modas comenzó a llorar cuando recordó que sus padres casi tomaron la decisión de que no naciera, lo que confirma su posición en contra del aborto.

Kim Kardashian pidió comprensión y empatía ante el aparente trastorno bipolar que padece Kanye West

Rezar en escuelas

En otro polémico episodio de West, un medio de comunicación le preguntó cómo hubiera gestionado una crisis sanitaria a nivel global, a lo que él respondió: "Rezando. Rezamos para que haya una cura para esta enfermedad". En ese momento, el compositor se declaró conservador y propuso el rezo obligatorio matutino en las escuelas.

Anti-vacunas

Además, el cantante estadounidense propone acabar con las vacunas, pues es de las personas que las relacionan con el autismo y con la teoría de que el gobierno implanta un chip espía controlado para evitar que se vayan al "paraíso".

Polémicas de Kanye West

Como olvidar aquel momento en que Kanye West subió al escenario de los MTV Music Awards, en 2009, para interrumpir a Taylor Swift, cuando la cantante recibía el premio a "Mejor Video Femenino".

En una entrevista realizada hace algunos días, West declaró que ese evento no hubiera sucedido de no ser por una "fuerza divina" que lo incitó a subirse al escenario a decir que Beyoncé se merecía ganar el premio.

Después, en 2017 la cuenta de Twitter del cantante desapareció sin explicación alguna hasta que medios de comunicación difundieron que el motivo real fue que West había sido hospitalizado de emergencia por estrés y un aparente trastorno psiquiátrico.

Kanye West y Donald Trump se consideran amigos cercanos

Al año siguiente, el esposo de Kim Kardashian regresó a las redes sociales con una serie de mensajes positivos sobre el presidente Donald Trump, lo que provocó una serie de críticas y la pérdida de millones de seguidores.

En uno de sus tuits, el rapero añadió una foto de sí mismo con la gorra "Make America Great Again", y en otro mensaje añadió: "No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la turba no puede hacer que no lo ame".

El pasado mes de julio, la esposa del cantante habló sobre el trastorno bipolar que padece West y pidió a los usuarios de redes sociales entender que muchos de los mensajes que publica son producto de su padecimiento psiquiátrico.