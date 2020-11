Duro revés para Biden: detienen certificación en Pensilvania, Georgia y Nevada por indicios de "fraude"

A pesar de que ya varios medios, políticos y la opinión pública dan por hecho la victoria electoral de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, los jueces de tres estados en disputa han anulado las certificaciones de sus entidades por presuntas inconsistencias en los recuentos, lo cual aviva las acusaciones del presidente Donald Trump de un posible "fraude electoral".

De acuerdo con información del portal Washington Examiner, la juez Patricia McCullough anuló mediante una orden, los votos electorales de Pensilvania luego de que Tom Wolf, gobernador del estado, entregara las actas en tiempo récord; lo que supone una inconsistencia en el proceso.

Rudy Giuliani, abogado de Trump y líder del equipo que está atendiendo las demandas contra estos estados, compareció en audiencia pública tras la decisión de la juez McCullough, asegurando que se detectaron entre "800,000 y 1,200,000 votos ilegales"; además, el también ex alcalde de Nueva York, presentó testigos, fiscales y observadores republicanos, que describieron el modo de operación de los funcionarios a cargo del recuento de votos.

Se presentaron videos, documentos, pruebas fotográficas y declaraciones juradas de fiscales para soportar la denuncia de fraude.

.@RudyGiuliani: Of the 600K votes added during curious "spikes" in PA, how many went to Biden?



Witness: "I think our figures were about 570-some-odd-thousand."



"And how much for Trump?



Witness: "I think it was a little over 3,200."



*crowd erupts in gasps, laughter* pic.twitter.com/jV3BOI3qY2