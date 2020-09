Captan a diputado manoseando y besando pecho de mujer durante sesión del Congreso

Buenos Aires.- Un diputado oficialista fue suspendido este jueves por conducta indecorosa con una mujer durante una sesión virtual en el Congreso de Argentina.

El legislador Juan Emilio Ameri, del gobernante Frente de Todos, sentó una mujer en su falda, le corrió la camiseta y le besó uno de los senos mientras se debatían distintos proyectos de ley en la Cámara Baja.

A causa de la pandemia de coronavirus, el Congreso argentino sesiona de forma virtual, salvo los jefes de cada fuerza política que asisten al recinto.

Ameri, de la provincia de Salta, estaba conectado desde su casa cuando protagonizó la escena y luego identificó a la mujer como su esposa.

"Estoy muy avergonzado, muy mal", dijo Ameri en diálogo con radio Con Vos de Buenos Aires. "No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño y la vi, le dije a ver cómo está eso porque se puso prótesis hace unos días... Yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática".

El presidente de la cámara Sergio Massa interrumpió la sesión para informar de "una falta grave de un diputado...se dio una situación que nada tiene con normal decoro y funcionamiento de esta casa".

Massa pidió la inmediata suspensión del legislador y constituir una comisión de cinco miembros para avanzar en su expulsión del organismo, propuesta que fue avalada por el resto del equipo.

El dirigente, que también integra el oficialismo, dijo más tarde a periodistas que fue él quien advirtió lo que pasaba con Ameri durante la sesión. Además, reveló que habló con el presidente de la nación, Alberto Fernández, quien respaldó la suspensión del diputado.

"Estoy enojado con esta situación. Me duele. La sociedad argentina la pasa mal, tenemos un momento en que todos tenemos que poner el hombro para sacar Argentina adelante. Situaciones como ésta lo único que hacen es divorciar a la política del conjunto de la sociedad. No lo puedo permitir" enfatizó Massa.

Los diputados tienen un plazo de 60 días para resolver la situación de Ameri, pero por lo que adelantaron dirigentes del oficialismo, es poco probable que eviten la expulsión.

"Vamos a ser ejemplificadores con la sanción", dijo Massa.

En tanto, el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, comentó en una entrevista con la cadena C5N que "estas conductas son inaceptables... estamos todos comprometidos con levantar a la Argentina de la pandemia, con estas actitudes impropias no vamos a tener un pensamiento liviano".

Desde la oposición, aprovecharon el incidente para volver a insistir con su reclamo de sesiones presenciales, algo que por el momento descartó el titular de Diputados.

Este no es la primera polémica en torno a la sesiones virtuales en el Congreso, aunque ninguna de esta gravedad. Semanas atrás un senador puso una imagen congelada de sí mismo para aparentar que escuchaba una reunión de comisión y también se dio el caso de un diputado que tomó whisky en pleno debate parlamentario.