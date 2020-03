Joven causa controversia al publicar su aborto en TikTok

Una mujer causó mucha controversia en Tik Tok, luego de que publicara las imágenes de su aborto.

Más de un internauta se indignó al ver el video que la usuaria de nombre Cpcake21, compartió.

Al principio se puede ver como un video de cualquier mujer en etapa temprana de embarazo, lo cual podría provocar ternura, pero segundos después termina siendo un video de aborto.

"Estos videos de celebración del aborto en Tik Tok son otra cosa. Si quieres abortar a tu hijo y matar a tu propia descendencia, no voy a ser yo quien te detenga, pero ¿por qué estas chicas celebran los abortos como si estuvieran recolectando insignias de gimnasio Pokémon?", dijo una persona que criticó el video en Twitter.

Hasta el momento no se sabe qué sucedió con la chica, ni de dónde es.

These abortion celebration TikTok videos are something else ??.



If you want to abort your kid and kill your own offspring I´m not going to be the one to stop you, but why do these chicks celebrate abortions as if they´re collecting Pokémon gym badges?

pic.twitter.com/Fr5eDvzIHJ