John McAfee asegura jamás contraerá COVID tras lamer suelas de zapatos

Reino Unido.- El multimillonario y programador de la conocida marca de antivirus McAfee se convirtió en tendencia tras causar indignación por sus declaraciones acerca del coronavirus.

Y es que según el británico no hay manera de que contraiga la enfermedad ya que él es ´resistente al COVID´.

Para confirmar su declaración, el empresario compartió una imagen en donde se muestra lamiendo las suelas de sus zapatos, además aseguró que pasó varias horas con una persona contagiada e incluso lamió carritos de supermercado y pese a esto las pruebas de varios tests dieron negativo.

Despite my efforts (licking handles of grocery carts, bottom of my shoes, etc.) I'm unable to get Coronavirus to challenge me.



Testing continually shows a valid test (Control line) and neither active antibodies (M) nor past infection (G).



Maybe 'cause the WHO stats are correct. pic.twitter.com/MwPL3ks4Vv