Joe Biden cancela abruptamente su aparición en la fiesta de las primarias de New Hampshire

El exvicepresidente Joe Biden anunció abruptamente este martes que no pasará la noche en New Hampshire como estaba planeado y, en cambio, volará a Carolina del Sur para encabezar un mitin de lanzamiento en el estado que durante mucho tiempo consideró su cortafuegos de campaña.

"Vamos a ir a Carolina del Sur esta noche", dijo Biden a los periodistas mientras visitaba un colegio electoral con votación en curso en el estado que celebra la primera primaria en la carrera por la Casa Blanca.

"Y voy a Nevada ... tenemos queverlos a todos".

La fiesta de New Hampshire continuará según lo programado sin él.

