Jefa da videoconferencia con filtro de papa al no saber desactivarlo

'People For The American Way´, es una organización política en EUA, liderada por Lizet Ocampo, quien se hizo viral debido a un divertido momento del que fue víctima durante una videoconfencia.

Y es que durante la transmisión, la gerente presionó por accidente un filtro el cual no supo como desactivarlo, provocando que quedara convertida en papa durante la videollamada.

El divertido suceso fue difundido en redes sociales por Rachel, una de las empleadas, obteniendo ya más de 900 mil ´me gusta´ y 200 mil ´retweets´.

"La buena noticia es que mi jefa no me va a despedir. Hablamos por la noche y nuestro equipo todavía se sigue riendo", señaló la usuaria.

"Felicitaciones a sus colegas que han podido seguir la reunión. Yo no podría" y "¿Cómo puedo hacerlo para tratar de convertirme en patata en mi próxima videoconferencia?" fueron algunos de los comentarios que se distinguieron en la publicación.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can´t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk