Italia desarticula una red nacional de pornografía infantil; hay 3 detenidos

Roma.-La policía italiana desarticuló una red de pornografía infantil que compartía material ilícito, incluyendo fotos de recién nacidos, a través de una plataforma de mensajería instantánea.

La operación incluyó docenas de cateos y provocó la detención de tres personas por supuestamente poseer lo que se describió como "grandes cantidades de material pornográfico con menores", dijo un comunicado de la policía el sábado. Hay unas 50 personas bajo investigación, agregó.

50 perquisizioni e arresti in 15 regioni per detenzione, diffusione e produzione materiale pedopornografico.

Indagini di #poliziapostale Torino e "pedinamenti virtuali" hanno permesso di identificare le persone che si nascondevano dietro nickname per mantenere l'anonimato in rete pic.twitter.com/O8Vjmi9sUm