Israel pacta acuerdo histórico con Emiratos Árabes Unidos; Suspenden anexión de Cisjordania

Estados Unidos.- El gobierno de Israel y los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron durante este jueves un acuerdo de normalización de sus relaciones diplomáticas. Gracias a la intervención de Donald Trump, Israel suspende las intenciones de anexar a Cisjordania.

El conjunto de acuerdos de paz entre ambos países llevarán el nombre de Abraham y constituyen el primer acuerdo de paz desde el año de 1994, cuando Israel firmó un tratado con Jordania.

Este acuerdo fue el resultado de extensas conversaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Fue pactado durante una conversación telefónica entre Donald Trump, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!