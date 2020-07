Fuerte explosión sin víctimas en una planta eléctrica en Irán

Teherán.- Una fuerte explosión sin victimas se produjo este domingo en una antigua central eléctrica de la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, informó la televisión estatal del país.

El incidente fue causado por el desgaste de un transformador en la central termoeléctrica llamada "Islamabad", informó el director General de la Empresa Eléctrica Regional de Isfahán, Rasul Musa Rezaí, en la televisión.

La central eléctrica de Islamabad, con 74 hectáreas, está situada en el sudoeste de Isfahán y con unos 50 años de antigüedad es la más antigua de la ciudad.

Según el director gerente de la compañía de producción de electricidad de la provincia de Isfahán, Saíd Mohsení, esa central "suministra la electricidad de la metrópoli de Isfahán y actualmente produce unos 500 MW de electricidad".

