Investigan salud de Kim Jong-un; reportan que está en 'grave peligro'

La cadena de noticias CNN informó que el líder norcoreano está en 'grave peligro' después de una cirugía no especificada

El gobierno de Corea del Sur indagaba el martes los reportes de medios estadounidenses que decían que el mandatario norcoreano Kim Jong Un estaba en condiciones delicadas de salud después de una cirugía.

Funcionarios del Ministerio de Unificación y de los servicios de inteligencia de Corea del Sur dijeron que no podían confirmar el reporte por el momento. CNN atribuyó la información a un funcionario estadounidense no identificado que dijo que Kim estaba en "grave peligro" después de una cirugía no especificada.

El Ministerio de Unificación dijo que no podía confirmar otro reporte de Daily NK, que citó fuentes anónimas para reportar que Kim se recuperaba de una cirugía de corazón en Pyongyang y que su condición estaba mejorando.

Las conjeturas sobre la salud de Kim comenzaron después que faltó a la celebración de su difunto abuelo y fundador del país Kim Il Sung el 15 de abril.