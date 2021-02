Invertir en educación y no en petróleo: Bill Gates a México

El dueño de Microsoft, Bill Gates, aseguró que México podría tener un "futuro brillante" si invirtiera en educación y no en proyectos para extraer petróleo.

En una entrevista con la cadena de noticias CNN, Gates señaló que México tiene que destinar dinero al sistema educativo, ya que es la primera clave para desarrollar un país o la inteligencia de su gente.

Además, el magnate estadounidense apuntó que el sistema educativo mexicano es muy débil y por ende no se puede asegurar un buen nivel académico y letrado en el futuro.

El fundador de la compañía tecnológica hizo énfasis en que, además, tener ciudadanos informados y con vidas plenas, es resultado de un buen sistema educativo.

"México puede tener un futuro muy brillante sin el petróleo, porque su principal recurso es su gente".

En los últimos años, Bill Gates se ha convertido en uno de los principales activistas para combatir el cambio climático.

En su reciente libro "Cómo evitar un desastre climático", Gates planea una ruta para reducir a cero las emisiones de gases contaminantes, una meta que requiere grandes avances tecnológicos, según advierte.

How to Avoid a Climate Disaster is available now. I hope you´ll check out the book, but more importantly, I hope you´ll do what you can to help keep the planet livable for generations to come: https://t.co/08U8Bx43eo pic.twitter.com/MRl69gIx2o